Ali İsmail Korkmaz’ın adı Güzelbahçe’de yaşayacak

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:14

Güncelleme: 02.07.2024 - 10:14

İzmir’de Güzelbahçe Belediyesi, Temmuz ayı meclisinde Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 19 Yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın ismini Güzelbahçe Kahramandere Mahallesi Eski Seferihisar Caddesi üzerinde bulunan parkta yaşatacak.

“ALİ İSMAİL KORKMAZ HÂLÂ 19 YAŞINDA”

Gezi Parkı eylemlerinin Türkiye’de demokrasi ve özgürlük mücadelesi olduğunu vurgulayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Türkiye’de gerçekten yoğun bir baskının karşılığında özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sergilendiği bir mücadeleydi Gezi Parkı mücadelesi. Gezi Parkı anlayışımız bu şekilde. Ali İsmail Korkmaz’da Gezi Şehitleri arasında en genç evlatlarımızdan birisiydi. Güzelbahçe Eski Seferihisar Caddesi üzerinde bulunan parkımızda Ali İsmail’in ismini yaşatmak istiyoruz. 10 Temmuz ölüm yıl dönümü. O gün ismini vererek parkı açmayı düşünüyoruz. Berkin Elvan’ın ismini Yaka Mahalle’mizdeki parkta yaşatıyoruz. Ali İsmail’i de Güzelbahçe’mizde yaşatacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından oy birliğiyle Ali İsmail Korkmaz’ın ismi Güzelbahçe Eski Seferihisar Caddesinde bulunan parka verildi.