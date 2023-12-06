Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin davada, polis memuruna verilen 7 aylık ceza onandı!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 19:25

Güncelleme: 06.12.2023 - 20:18

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), “eziyet yasağının ihlali” kararı sonrası yeniden yargılama yapan Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 17 Ocak'taki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Eskişehir'deki Gezi Direnişi'nde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davada, sanık polis memuru Hüseyin Engin'e “kasten basit yaralama” suçundan verilen 7 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.

Dairenin kararında, Anayasa Mahkemesi’nin "eziyet yasağının ihlali" kararının maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı savunularak, bu nedenle yerel mahkeme hükmünün onanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Konuya ilişkin Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz Cumhuriyet’e konuştu.

Söz konusu kararı bir "hukuk garabeti" olarak niteleyen ağabey Korkmaz, şunları kaydetti:

“Hüseyin Engin yönünden mahkeme beraat kararı vermişti. İtirazlarımız sonucunda Anayasa Mahkemesi (AYM) o beraat kararı bozuldu. AYM eziyet yasağının ihlal edildiğinden kararı bozdu. Ve yargılama yeniden yerel mahkemede görülmeye başlandı. AYM’nin eziyet atfına karşın ‘basit yaralamadan’ ceza verildi. Üst sınırdan ceza vermediler. Yerel mahkeme ve Yargıtay bu dosyada da AYM kararını tanımamış oldu.”

Korkmaz ayrıca, “Bu karar bizim adalet duygumuzu yaraladı. Biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.