Ali Kıdık son durumu anlattı: İstanbul Havalimanı'nda neler oluyor?

26 Ocak 2022 Çarşamba, 16:25

Türkiye'nin dört bir yanını ve İstanbul'u etkisi altına alan kar sonucunda birçok yurttaş mağdur oldu. Havalimanlarında ve yollarda mahsur kalan yurttaşlar ile yabancı uyruklu yolcuların yaşadığı zorluklar tepki çekti. Havalimanında gelen ve giden yolcuların protestoları, karton üzerinde yerlerde uyudukları fotoğraflar mağduriyetin boyutunu gösterdi. Cumhuriyet TV ekibi olarak İBB Meclis Üyesi ve Havacılık gazetecisi Ali Kıdık'a havalimanındaki son durumu ve yaşanan sorunların temel sebeplerini sorduk.

İstanbul Havalimanı'nda yaşanan sorunların ardından olay hakkında son durumu paylaşan Kıdık, "Bütün uçuşlar durdu. 25 bine yakın yolcu havalimanında konaklamak zorunda kaldı. Az önce aldığım habere göre 680'i aşkın uçak iniş kalkış yapmaya başladı. Havalimanı normalleşmeye başladı" dedi.

Kıdık şunları söyledi:

"Havalimanında eksik yapılanma değil de bu anlamda böyle bir durumla karşılaşmamış havalimanı işletmemiş ve dolayısıyla bir çok personelin acemi olmasından kaynaklı bir sorun yaşandı. Aslında havalimanı kapanmayabilirdi. Siz bütün havalimanını temizlemeye kalkarsınız bunun altından kalkamazsanız. İstediğiniz kadar aracınız olsun bunu başaramzsanız. Normalde yapılması gereken bir tane psiti açık tutacaktınız. Buraya inen uçakları terminale, uçak körüklerine ulaşılacak yolları açacaktınız. Havalimanında kısmi kapanma olabilirdi ama tümden kapanma olmazdı. Yönetim anlamında bir sorun oldu. Kim yaparsa yapsın yeni yapılan bir kargo binasnın çökmesi açıkcası ilerisi için çok endişe verici bir durum. Kago binasının çökmesi rezalet, skandal."

COVİD-19'U HATIRLATTI

"THY açıklama yapmalı. THY ve İstanbul Havalimanı sınıfta kalmış oldu. Bütün bunların sorumlusu da Ulaştırma Bakanlığı'dır. İstanbul Havalimanı'nında bu kadar yoğun insan kümsesinin bir arada kalmasında Covid-19 süreci de var. İleride çok sıkıntılı durumlar yaşanacağını düşünüyorum. Eğer siz İstanbul Havalimanı'nın altına kadar metroyu getirseydiniz insanlar şehirlere ve evlerine yakın yerlere kadar gidebilirdi. Bütün her şey eksik sadece havalimanı var. Sadece havalimanı bir işe yaramıyor. Dünyanın en büyük havalimanı'nı da yapsanız altına eğer bir ulaşım yolu getiremiyorsanız hiçbir anlamı yok demektir."

"YÜZDE 90'I ÇÖZÜLMÜŞ OLURDU"

İstanbul Havalimanı'nın altında metro olsaydı sorunun yüzde 90'nının çözülmüş olacağını söyleyen Kıdık, "Metro olsaydı insanlar otellere ulaşabilirdi, evlerine gidebilirdi. Hiç bunlar düşünülmemiş maalesef ki sadece iktdarın PR yatırımlarından birisi. Rant yatırımlarından birisi. Atatürk havalimanının altında metro var. İstanbul Havalimanı kapandığı zaman Atatürk Havalimanına inebilcek durumdaydı uçaklar" diye konuştu.

"ASKERİSİ SİVİLİ YOK Kİ HAVACILIKTA"

Uçuşların Atatürk Havalimanı'na yönlendirilmemesinin sebebini İstanbul havalimanı üzerindeki kötü aLgıyı daha da pekiştirmemek için olduğunu dile getiren Kıdık, "Atatürk havalimanını da kapattılar tezattır ki gece yarısı Ulaştırma Bakanı ile İç İşleri Bakanı askeri bir uçakla havalimanına iniş yaptı. Normalde oraya uçak iniş kalkış yapamazdı. Demek ki uçak inebiliyor. Bunun askerisi sivili yok ki havacılıkta. Bu Türkiye'ye bir ihanettir benim için. Burada bir çifte standart var" dedi.