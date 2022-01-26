İstanbul Havalimanı'nda son durum: Onlarca uçuş iptal, sıkıntılar devam ediyor

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 10:57
İstanbul Havalimanı'nda son durum: Onlarca uçuş iptal, sıkıntılar devam ediyor

"İktidarın gözdesi ve en çok kamu ihalesi alan şirketler" olarak bilinen Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu tarafından 2018’de inşa edilen İstanbul Havalimanı kar yağışına teslim olmuş durumda...

İstanbul Havalimanı'nda son durum: Onlarca uçuş iptal, sıkıntılar devam ediyor

Kentin kuzey ve batı kesimini vuran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda üç gündür büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Havalimanında onlarca uçuş iptal edilirken, aktarmalı uçuşu bulunan turistler ve yurttaşlar havalimanında uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul Havalimanı'nda son durum: Onlarca uçuş iptal, sıkıntılar devam ediyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda 13.00'e kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda son durum: Onlarca uçuş iptal, sıkıntılar devam ediyor

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07.00-13.00 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda son durum: Onlarca uçuş iptal, sıkıntılar devam ediyor

Yurttaşların uzun süren bekleyişleri bugün de devam ederken kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Havalimanında uçağa biniş için kullanılan körükler henüz devreye alınamazken, yurttaşlar apronda kullanılan Cobus tipi otobüslerle uçaklara götürülüyor.


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