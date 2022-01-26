İstanbul Havalimanı'nda son durum: Onlarca uçuş iptal, sıkıntılar devam ediyor
Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07.00-13.00 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz" ifadelerini kullandı.
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