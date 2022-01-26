İstanbul Havalimanı devre dışı kaldı, bakanlar Atatürk Havalimanı'na indi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu (OGG) tarafından, 22 milyar 152 milyon Avro artı KDV ile 2018’de inşa edilen İstanbul Havalimanı, yoğun kar yağışı nedeniyle devre dışı kaldı. Hava trafiği dururken yolcular da metro olmadığı için havalimanında mahsur kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine İstanbul’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer de İstanbul Havalimanı’na değil, erken kapatıldığı için tazminat ödenen ve hastane yapılması için iki pisti tahrip edilen Atatürk Havalimanı’na indi.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT), işletme süresinin 2005’te 20 yıllığına 500 milyon dolar bedelle uzatılmak istenmesini önlemesi sonucu o günün döviz kuru üzerinden 4 milyar 455 milyon liralık kamu zararı önlenen Atatürk Havalimanı’nın (AHL), erken kapatılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştı. Dönemin döviz kurlarıyla yapılan hesaplamaya göre, şirket 4 milyar liraya işletmesini üstlendiği havalimanı 1.5 yıl erken kapatılınca, 2.5 milyar liralık tazminat almıştı. Başka bir ifadeyle, şirketin 15.5 yıl için kamuya ödediği paranın 3’te 2’si, tazminat olarak şirkete geri verildiği kamuoyuna yansımıştı. AHL’nin iki pisti ise kapatıldıktan sonra kırılarak kullanılamaz hale getirilmiş ve salgın için hastane inşa edilmişti.

UYARILAR DİNLENMEDİ

İstanbul Havalimanı’nın ihalesi ise tüm eleştirilere karşın 2013’te yapıldı. OGG kazandı. “İktidarın gözdesi” olarak bilinen bu şirketler, aynı zamanda dünyada kamudan en çok ihale alan şirketlerden bazılarını da oluşturuyor. İsim tartışmaları yaşanan ve yapım aşamasında işçilerin, kötü çalışma koşullarını protesto etmesi de gündeme gelen İstanbul Havalimanı’nın yeri de uzun süre tartışılmış ve uzmanlar tarafından eleştirilmişti.

ÇATI ÇÖKTÜ

Yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanının uçuşları durduruldu, bir kargo terminal binasının çatısı da çöktü. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Havalimanı’nda Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir” dedi. Üstün, daha sonra ise “Olumsuz hava koşullarının etkisiyle çatısında kısmı çökme yaşanan kargo binamız geçici kullanım (uydu tesis) amacıyla inşa edilmiştir” ifadelerini kullandı.

"RİSK DAHA YÜKSEK"

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, İstanbul Havalimanı’nın konum itibarıyla Karadeniz’den etkilenen bir yapısı olduğunu belirterek “Denize yakın olan tüm havaalanları için risk daha yüksek. Çünkü deniz etkisine daha fazla maruz kalma durumları var. Karayla denizlerin birleştiği yerler, termodinamik yapı olarak her zaman daha farklı bir yapı gösterir. Kara ve deniz meltemleri dediğimiz rüzgâr yapısından dolayı o bölgeler, iç kesimlerden daha farklıdır. Elinizde imkân, uygun arazi, iç kesimlere yapma şansınız varken oraya taşıdıysanız, o sorgulanır. Bu tip havaalanlarında termodinamik yapıdan dolayı atmosferik etkileşimleri farklıdır” ifadelerini kullandı.