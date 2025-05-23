Ali Kurt kimdir? Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt neden gözaltına alındı?

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Ali Kurt kimdir? Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt kaç yaşında, nereli? Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt neden gözaltına alındı?

ALİ KURT KİMDİR?

Ali Kurt, 1981 yılında İstanbul Bakırköy’de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladı. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinden 2005 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Okan Üniversitesinde 2011-2013 yılları arasında Kentsel Dönüşüm programında tamamladı.

2002-2005 yılları arasında muhtelif harita bürolarında toplu konut ve stadyum projelerinin haritacılık işleri ile çeşitli bölgelerin halihazır harita yapımlarında çalıştı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul biriminde 2005 yılında göreve başladıktan sonra, 2005-2013 yılları arasında Harita Mühendisi, Uzman Yardımcısı ve Uzman görevlerinde bulundu. 2013-2018 yılları arasında İstanbul Arsa Üretim Şube Müdürü olarak 2018-2019 döneminde İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Bununla birlikte; 2012-2014 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 2. Bölge Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği yapan KURT, 2015 yılından beri de kamu iştiraki şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Ayrıca SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı belgesine sahip olan KURT, çeşitli kamu ve vakıf üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak katılım sağlamış, kamuda yürütülen arsa üretim projeleri ile mega kamu projelerinin süreçleri hakkında anlatım ve çalışmalarda bulunmuştur. 07.08.2019 tarihi itibariyle KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’ne, Ekim 2024 itibarıyla İBB İştirakler Şehircilik Grubu Başkanı (KİPTAŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, Boğaziçi Yönetim AŞ, İSPARK, İstanbul İmar AŞ) ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Ali Kurt evli ve 2 çocuk babasıdır.

ALİ KURT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un da bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüphleliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN’ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleri devam etmektedir."



