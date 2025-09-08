CHP'li Başarır: ‘Yol kapatan iktidarlar sonunda kendi çıkış yolunu da kapatır’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır; İstanbul Valiliğinin, altı ilçede aldığı toplantı yasağı ve ardından polisin CHP İstanbul İl Başkanlığını abluka altına almasına ardından sosyal medya platformlarına erişimin engellenmesine tepki gösterdi.

İktidara seslenen Başarır, “Demokrasilerde yollar açılır, otoriter rejimlerde yollar kapatılır. Bugün hem CHP İstanbul İl Başkanlığımıza giden yollar kapatıldı hem de internet bantları daraltıldı. Yolları da, sesi de kısmaya çalışıyorlar. Bu ülkede birinci partinin yolunu kapatıyorsanız, aslında halkın yolunu kesiyorsunuz demektir” dedi.

“”TARİHİ YAZAN MİLLETİN İRADESİNİ KİMSE YOK SAYAMAZ”

Başarır’ın sözleri şöyle oldu:

Bu ülkede birinci partinin yolunu kapatıyorsanız, aslında halkın yolunu kesiyorsunuz demektir. Tarih bize defalarca gösterdi: Yol kapatan iktidarlar sonunda kendi çıkış yolunu da kapatır. Hepsinin ortak özelliği, milleti susturabileceklerini sanmalarıydı.

Ama unutulmasın: Bu topraklarda halk o yolu her defasında yeniden açtı. Çünkü tarih geri işlemez. Çünkü Türkiye; darbelerin, yasakların, baskıların üzerine kurulmuş bir Cumhuriyet değildir; tam aksine onların karşısında kurulmuş bir demokratik bir Cumhuriyettir. Tarih bize gösteriyor ki, yol kapatan iktidarlar en sonunda asıl kendi yolunu kapatır.

Cumhuriyet’i kuran, çok partili hayata geçen, demokrasi mücadelesini bu topraklara getiren partinin yolunu kapatmak, aslında Türkiye’nin tarihine kapı kapatmaktır. Ama o tarihi yazan milletin iradesini kimse yok sayamaz.

Bugün CHP’ye giden yolları kapatabilirsiniz, ama 100 yıllık Cumhuriyet’in açtığı yolları kapatamazsınız. Çünkü o yolları millet açtı. Bu; Türkiye'nin tarihsel ve sosyolojik gerçeğidir ve milletin tam bağrından çıkmıştır. Buna karşı yapılan her hamle halk tarafından; tüm seçmenlerce millete savrulmuş hançer olarak değerlendirilir. Bizim halkımız sanki susuyor sanılıyor ama tam tersi; baskıya, zorbalığa, karanlığa karşı gücünü biriktiriyor demektir. Millet bizi; biz de milletimizi tanıyor ve kucaklaşıyoruz.

Ve biz o yolu yine açıyoruz. Halka karşı olanlara karşı; halk için, halkımızla açıyoruz. Çünkü milletin yolu, milletle yürünür.”