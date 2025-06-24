Ali Tezel’in cezasını Yargıtay bozdu

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel’e sosyal medya hesabından terör örgütü FETÖ’ye destek veren paylaşımlar yaptığı ve Bank Asya’ya para yatırdığı iddiasıyla yargılandığı davada verilen ceza, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Tezel “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmıştı. Yargıtay bozma ilamında Ali Tezel’in, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğuna ilişkin herhangi bir bağlantının belirlenemediğini, Tezel’in örgüt liderinin talimatı doğrultusunda ve terör örgütüne yardım etmek kastıyla Bank Asya’ya para yatırdığına ilişkin şüpheden uzak kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığını belirtti.

‘ELEŞTİRİLERİ ETKİLİ OLDU’

Cumhuriyet’e konuşan Tezel’in avukatı Görgün Danacı, “Ali Tezel’in iktidarın sosyal güvenlik politikalarına eleştirisi, emekli aylıklarının gün gün erimesi ve bunda mevcut iktidar tarafından yapılan 2008 yılı değişikliğinin en önemli faktör olmasını vurgulaması, işçilerin kıdem tazminatının kaldırılmasına yönelik çalışmaları eleştirmesi ilk derece mahkemesindeki yargılamadaki mahkûmiyette etkili olduğunu düşünmekteyim. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ne yaptığımız itiraz sonucunda verilen kararların hatalı ve hukuka aykırı olduğunu belirtip, temyiz taleplerimizi kabul ederek, beraat kararı verilmesi doğrultusunda mahkûmiyet kararının bozulmasına karar vermiştir. Bu aşamada Yargıtay bozma kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek ve mahkemenin bu bozma kararı doğrultusunda beraat kararı vereceğini düşünmekteyiz” dedi.