Ali Yalçın’ın sözleri büyük tepki çekerken, Memur-Sen eleştiride bulunanları ‘provakatör ve istismarcılıkla’ suçladı: ‘Narkozda’ ısrarlılar!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyonun 9. Türkiye Buluşması’nda, “Yiğit düştüğü yerden kalkar, derler. Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor. Yeni bir diriliş, yeni bir uyanış hamlesi yaşıyoruz. İradesi örselenmiş, tarihiyle bağı kesilen eski Türkiye yok artık. Yüklerinden kurtulan bir Türkiye var” dedi.

Yalçın’ın bu sözü büyük tepki çekti. Memur-Sen şu anda en fazla üyeye sahip memur konfederasyonu olduğu için toplu sözleşme masasında sendika tarafına başkanlık ediyor. Heyet başkanı olduğu için de toplu sözleşmede imza ve itiraz yetkisini elinde bulunduruyor. Ali Yalçın’ın sözlerine tepkiler devam ederken, Memur-Sen, “provokatörler, istismarcılar bilsin ki, Memur-Sen; son kalemizin, devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatıdır” başlıklı açıklama ile Ali Yalçın’a sahip çıktı. Yalçın’ın ifadelerinin çarpıtıldığı iddia edildi.

Nuri Killigil, Şakir Zümre, Nuri Demirağ ile Devrim otomobilinin önünün kesilmesi, darbeler, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamları, 28 Şubat süreci gibi dönemlerin “narkoz” olduğu belirtildi. Açıklama, “Atalet bitiyor, millet narkozdan uyanıyor ve yiğit düştüğü yerden kalkıyor” cümlesi ile bitirilerek Ali Yalçın’a destek verildi.

HEP YAPIYORLAR!

Memur-Sen, yıllardır resmi bayramlarda yayınladığı mesajlarda da genellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adına yer vermiyor. 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim mesajlarında genellikle Atatürk’ün adı geçmiyor. Memur-Sen’in bu tutumu kamuoyunun da tepkisini çekiyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de Ali Yalçın’a tepki gösterdi. Milletin 100 yıl önce esaret zincirlerini kırarak ayağa kalktığına işaret eden Kahveci, şunları kaydetti:

“Aslında mesele belli. Süslü cümlelerin arkasına gizlenen bir Cumhuriyet hazımsızlığı, bir Atatürk rahatsızlığı. Bunu ilk defa mı görüyoruz ? Hayır. 23 Nisan’da Meclis’i anarsınız ama o Meclis’in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmazsınız. 30 Ağustos’ta zaferi konuşursunuz ama Başkomutan’ın adını ağzınıza almazsınız. 29 Ekim’de Cumhuriyet’i kutlarsınız ama kurucusunu hatırlamazsınız. 10 Kasım’da ise suskunluğunuz her şeyin özeti olur. Ve sonra çıkıp bu millete tarih anlatmaya kalkarsınız. İşin en trajik tarafı, siz bir de Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının kurduğu devletin memurlarının hakkını savunduğunuzu iddia edersiniz.”

Kahveci, “Bilin ki; bu milletin iradesini örseleyemeyeceksiniz. Tarihimizle bağımızı koparamayacaksınız. Cumhuriyet’i bu topraklardan silemeyeceksiniz. Atatürk’ü bu milletin gönlünden çıkaramayacaksınız” vurgusu yaptı.

‘KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMALI’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ali Yalçın’ın kamu görevinden alınması gerektiğini bildirdi. “Bu anlayışa sahip bir kamu görevlisi olamaz, zaman yitirmeden bu kişi kamu görevinden çıkarılmalıdır” diyen Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de, açıklamalarla ilgili idari ya da hukuki süreç olup olmadığı hakkında bilgi istedi.