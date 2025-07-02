Ali Yerlikaya açıkladı: Saraçhane'de 42 kişi gözaltına alındı

CHP, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen operasyonun ardından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'üncü gününde Saraçhane'de miting düzenledi.

Mitingin sona ermesiyle Bozdoğan Kemeri'ne gitmek isteyen kalabalık grup ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kalabalık gruptan gözaltına alınanlar oldu.

Müdahale sırasında gözaltına alınan üç basın mensubundan ikisi serbest bırakılırken Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek hala gözaltında.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de 42 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya şunları yazdı:

"Bu akşam Saraçhane’de Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır.

Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz.

Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."



