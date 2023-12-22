Ali Yerlikaya duyurdu... 32 ilde 'IŞİD' operasyonu: 304 gözaltı!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 08:26

Güncelleme: 22.12.2023 - 09:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 32 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı olarak Kahramanlar-34 operasyonları düzenlediklerini belirtti.

Yerlikaya; aralarında İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu bu illerde 304 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Terörle mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.