Ali Yerlikaya duyurdu... 'Alevler' organize suç örgütü çökertildi!

Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 08:27
Ali Yerlikaya duyurdu... 'Alevler' organize suç örgütü çökertildi!
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız" diyerek, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 2 adet araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu. Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."


Ali Yerlikaya haberleri elebaşı haberleri hatay haberleri mahzen haberleri suç örgütü haberleri şüpheli haberleri

İlgili Haberler

Tunceli'de 'Mahzen-20' Operasyonu... Çok sayıda gözaltı var!

Tunceli'de 'Mahzen-20' Operasyonu... Çok sayıda gözaltı var!
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Suç örgütüne 'Mahzen-19' operasyonu: 13 gözaltı!

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Suç örgütüne 'Mahzen-19' operasyonu: 13 gözaltı!
İzmir merkezli 'Mahzen 13' operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 'Mahzen 13' operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ve videolar 'deepfake' mi?

TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ve videolar 'deepfake' mi?
Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…

Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…
Altın ne kadar kazandıracak? Dev ABD'li yatırım bankası Goldman’dan emtia tahmini

Altın ne kadar kazandıracak? Dev ABD'li yatırım bankası Goldman’dan emtia tahmini
Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri

Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri
Erdoğan Tokat'ta İstanbul ve Ankara için oy istedi: 'Tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum'

Erdoğan Tokat'ta İstanbul ve Ankara için oy istedi: 'Tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum'
A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!
'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı
Ali Koç’tan flaş açıklama: ‘Gelecek sene biz yokuz’

Ali Koç’tan flaş açıklama: ‘Gelecek sene biz yokuz’