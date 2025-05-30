Aliağa belediyesine ait arazi, satışı mahkemece iptal edildiği halde farklı kişi ve şirketlere devredildi: Dört kez el değiştirdi

Dönemin Aliağa Belediyesi encümeninin, büyük bölümü Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin üyelerince alınan kararla, 2017-2018 yıllarında belediyeye ait yüzlerce dönümlük arazinin metrekaresi sadece 50 TL’den iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’na satıldı. CHP Aliağa İlçe Örgütü’nün açtığı dava sonucunda 20 Şubat 2019 tarihinde mahkeme satışın usulsüz olduğuna hükmederek işlemi iptal etti.

İzmir 2. İdare Mahkemesi kararına belediyenin yaptığı itiraz 3. İdari Dava Dairesi ve Danıştay tarafından reddedilip Çaltılıdere’deki arazilerin satışına ilişkin encümen kararının iptali kesinleşti. Buna karşın sözkonusu arazinin belediyeye geri dönüşü sağlanmadı. İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin kararından sadece bir ay sonra Murat Gülibrahimoğlu, araziyi belediyeye iade etmek yerine başka bir kişiye devretti. Bunun ardından da aynı arazi beş yılda toplam dört kez el değiştirdi.

'TALANA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında aranan Murat Gülibrahimoğlu’nun söz konusu araziyi aynı operasyonla tutuklanan Sarp Yalçınkaya’ya devrettiğini ifade eden CHP Aliağa İlçe Başkanlığı, “Burada yapılan usulsüz satışın izi silinmek, belediyeye geri dönüşü engellenmek ve kamu zararının kalıcı hale getirilmesi mi istemiştir? Biz CHP Aliağa İlçe Başkanlığı olarak Aliağa’daki kamu arazileri üzerinden yapılan usulsüz işlemlerin ve kesinleşmiş mahkeme kararının gereğinin yapılması konusunda takipçi olacağımızı belirtiyoruz. Ülkemizde milyonlarca insan asgari ücretle hayatta kalmaya çalışırken, kamu arazilerini talan edilmemesi için var gücümüzle çabalayacağız. Ülkemizin vicdan sahibi savcılarını, demokratik toplum kuruluşlarını ve Aliağa halkını bizimle birlikte bu sürecin takipçisi olmaya davet ediyoruz” dendi.

İSİMLERİ İBB'YE YAPILAN OPERASYONLARDA GEÇİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına başlattığı soruşturma kapsamında Aliağa’daki arazi usulsuzlüğünde adı geçen Murat Gülibrahimoğlu hakkında da gözaltı kararı verdi. Firarı durumda olan Gülibrahimoğlu hakkında “suç örgütüne üye olmak”, “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “Vergi Usul Kanuna muhalefet” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılarak mallarına el konuldu. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği, Gülibrahimoğlu’nun şirketlerine kayyum atadı. Gülibrahimoğlu’nun araziyi devrettiği isimlerden olan 300 istasyonlu TECO isimli akaryakıt firmasının sahibi olan Sarp Yalçınkaya da İBB’ye yönelik operasyonda tutuklandı.