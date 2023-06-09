Aliağa bölgesi için deprem uyarısı!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 04:36

Güncelleme: 09.06.2023 - 04:36

Deprem kuşağında yer alan İzmir ve çevresinde meydana gelebilecek muhtemel bir deprem için çalışmalarını sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) akademisyenleri, depremde risk arz edecek bölgeleri tespit etmek için harekete geçti. İzmir ve çevresine yerleştirilen 6 sabit, 28 geçici istasyonla ölçümler yapan DEÜ akademisyenleri, elde ettikleri verilerle riskli alanları tespit edecek.

RİSKLİ ALANLAR BELİRLENECEK

Proje ile 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6’lık Sisam depreminin ardından meydana gelen riskli bölgeleri tespit etmek istediklerini söyleyen DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oya Pamukçu, “Depremsellik açısından uydu verileriyle de yanal yöndeki deformasyonlarla ilgili çalışmalarımız var. Arazi çalışmalarımız devam ediyor. İzmir çevresinde, Manisa’da ve çevre illerde gerilim alanının hangi yapıda olduğunu tespit edeceğiz. Bu çalışma sonucunda risk alanlarının tespitini kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

ALİAĞA BÖLGESİNDE RİSK ALANI TESPİT ETTİK

Sisam depreminin ardından İzmir’deki Buca Fayı’nın da çalışmaya başladığını anlatan Prof. Dr. Pamukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buca Fayı'na yönelik araştırmalarımız var. Şu anki projede konum belirlemeyle, zamana bağlı olarak ne kadar yer değiştirdiğini, yer değiştirme hızını ve bu hıza bağlı olarak da depremden sonra meydana gelmiş ya da meydana gelmesi muhtemel yer değiştirmeleri tespit etmek için çalışıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız birinci dönem çalışmalarımızda Aliağa bölgesinde bir risk alanı tespit ettik. İstasyonların çoğunun deprem fırtınasından etkilendiğini tespit ettik. Şu an yanal yönde çok bir değişim §yok. Verilerimize dayanarak söylemem gerekirse stres altında olan bölge mevcut. Ama bunu eylül ayındaki son ölçümlerimizden sonra net olarak söyleyebiliriz. Deformasyon açısından riskli bölgeleri raporumuzda sunacağız.”