Aliağa Emek ve Barış Şenlikleri başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu’nun katkısıyla düzenlenen Aliağa Emek ve Barış Şenlikleri 23 Ekim’de başlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Aliağa Emek ve Barış Şenlikleri için geri sayım başladı. Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu’nun katkı sunduğu şenlik 23 Ekim’de başlayacak. Aliağa Demokrasi Meydanı’nda yapılacak şenlik kapsamında panel, söyleşi, şiir dinletisi ve konserler yer alacak.
Şenlikler 23 Ekim 2021 Cumartesi günü 18.30’da İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğindeki kortej yürüyüşüyle Alp Oğuz Anadolu Lisesi önünden başlayacak. Ardından Demokrasi Meydanı’nda 19.00'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılış konuşmasını yapacak. 19.30'daki Demokrasi, Barış Kültürü, Hayat ve Sanat Söyleşisi’ne ise Zülfü Livaneli, Nebil Özgentürk ve Başkan Tunç Soyer katılacak. Saat 20.30'daki Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğindeki Livaneli Şarkılarıyla Memleket Yolculuğu konserinde konuk sanatçılar Serenad Bağcan ve Özlem Özdil sahne alacak.
24 Ekim 2021 Pazar saat günü 17.30’da Demokrasi Meydanı’nda, yazar ve şair Tuğrul Keskin, yazar ve şair Nevzat Çelik’in yer alacağı Şiir Dinletisi Emek ve Edebiyat söyleşisi yapılacak. Saat 18.30’da SODEV Başkanı Ertan Aksoy'un moderatörlüğünde, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ve DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz’un yer alacağı “Ekonomik Krizin İşçi ve Emekçiler Üzerindeki Etkileri” konulu panel düzenlenecek. Aliağa Emek ve Barış Şenlikleri saat 20.30’da başlayacak Kardeş Türküler Konseri ile Demokrasi Meydanı’nda son bulacak.
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