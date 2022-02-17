Aliağa'da gemi söküm işçileri eylemlerini sürdürüyor: 'Diğer patronların baskısıyla...'

17 Şubat 2022 Perşembe, 15:32

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Söküm Tesisleri'nde çalışan işçilerin düşük ücretler ve ağır çalışma koşulları gerekçesiyle başlattığı iş bırakma eylemi 7. gününe girdi. İşçiler, gemi söküm tesislerindeki bir firmanın çalışanlarına yaptığı zammın diğer patronların baskısıyla geri çekildiğini öne sürerek, "Günlük yevmiye çırak 350, saha kesimcisi 450, gemi kesimcisi ise 500 TL'ye yükseltilmişti. Ancak sonra bu zamlar geri çekildi. Biz insanca yaşanabilecek ücret ve çalışma koşulları istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye ve dünyanın en büyük gemi söküm merkezlerinden Aliağa'da işçilerin ağır koşullarda düşük ücretlerle çalıştıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemi sürüyor. Gemi söküm tesislerindeki 22 firmanın çalışanı olan yaklaşık 2 bin işçi, dün işveren aracılarıyla yapılan görüşmeden de sonuç alamayınca eylemlerini sürdürme kararı aldı.

"OTURMA EYLEMLERİ YAPILDI"

Yaklaşık 3 yıldır söküm tesislerinde çalıştığını belirten bir işçi şunları söyledi:

"Burada 22 firma her zaman yılbaşında zam açıklıyor. Biz ne zam verilirse kabul eden insanlardık. Ta ki bugüne kadar. Kimi firma düşük, kimi fazla açıkladı. Bir firma günlük 350 lira çırak, 450 lira saha kesimcisi, 500 lira gemi kesimcisi olarak açıkladı zamlı fiyatları. O şantiye iki gün bu anlaşmayla çalıştı. Diğer şantiyelere de dağıldı haber. 'Biz niye düşük alıyoruz' diye tepkiler oldu. Sonraki süreçte diğer patronların baskısıyla bu zam geri çekildi. Oturma eylemleri yaptık, burada genel bir toplanma alanı belirledik. Taleplerimiz açık ve net. İnsanca yaşamak için direttiğimiz şeyler."

"İNSANCA TALEPLERİMİZ VAR"

İşveren temsilcilerinin aracılarıyla bir görüşme yapıldığını söyleyen işçi şöyle devam etti:

"Bu görüşmeyi emniyetin ayarlaması çok yanlış. İşçi ve emekçinin gücünün yanında hiçbir kuvvet duramaz. Toplantıda beklentilerimiz karşılanmadı. İnada bindirmeye çalışıyorlar. Toplumun direncini kırmaya çalışıyorlar. Patronların bizi dikkate almasını istiyoruz. Bize verilen ve habersiz geri çekilen zam var. Bütün ücretlerin bankaya yatırılması, temsilcilerin protokol altına alınması, iş kıyafetlerimizin düzenlenmesi ve işten atılmama gibi gayet insanca taleplerimiz var."

"DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ"

Başka bir işçi ise "Taleplerimizin karşılanmasını beklediğimiz için arkadaşlarla grev yapıyoruz. Taleplerimiz karşılanırsa sıkıntımız kalmayacak" dedi. Gemi söküm tesislerinde belirlenen eylem alanındaki diğer işçiler de zaman zaman "Direne direne kazanacağız", "Gemileri yaktık, geri dönüş yok" sloganları attı.