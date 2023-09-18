Aliağa'da yangın: 3 kişi yaralandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bu sabah Yeni Foça yolu fabrikalar bölgesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan iş makinesinin operatörü ve kurtarmaya gelen söndürme ekibinden 2 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Alevler üç saat süren müdahale sonunda kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:16
Aliağa'da yangın: 3 kişi yaralandı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde Ilıca tepedeki makilik alanda bu sabah erken saatlerde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren mücadele sonucu alevler kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Yangına müdahale eden ozel bir firmaya ait iş makinesi devrildi.

Alevler arasında kalan iş makinesinin içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma sergiledi. Müdahale sırasında 1 itfaiye eri yaralandı.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında başka bir noktada 1 itfaiye erinin daha yaralandığı öğrenildi.

Yaralanan 2 itfaiye eri ile iş makinesi operatörü ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


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Aliağa İzmir itfaiye eri Yangın

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