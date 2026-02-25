Alican Uludağ'ın tutukluluğu soruldu: Gazeteci ile Akın Gürlek arasında dikkat çeken 'madde' diyaloğu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün ilk kez AKP Grup Toplantısı'na katıldı. Meslektaşları, gazeteci Alican Uludağ'ın tutukluluğunu Gürlek'e sordu.

Tutuklanan Gazeteci Alican Uludağ’ın ikametinin bulunduğu Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a götürülmesine ilişkin soruya yanıt veren Adalet Bakanı Gürlek, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesini hatırlattı.

Gürlek, "Madde, 'Bilgiyi alenen yayma, yalan olarak yayma.’ Yani orada İstanbul’da yürütülen bir soruşturma sürecine ilişkin. Yani orada yetki bakımından bir sıkıntı yok. Mahkemelerin takdiri, biz ona karışamayız. Yaşadığı yer önemli değil, suç yeri önemli. Bu o tarihte suç yeri İstanbul olduğu için İstanbul olarak kararlaştırılmış. Ama bu mahkemenin takdiri. İlerde yetkisizlik kararı da verebilir, tahliye de verebilir. Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde" şeklinde konuştu.

GAZETECİ HATIRLATTI: "TUTUKLANDIĞI MADDE 217/A DEĞİL"

Gürlek'in açıklaması üzerine gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Gürlek'e, "İşaret ettiğiniz madde değil, Alican Uludağ TCK 299'dan tutuklanmış durumda" dedi. Maddeleri karıştıran Gürlek, bunun üzerine yorum yapmak istemediğini belirterek, "Lütfen çekmeyin" dedi.

'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma dosyasına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve 217/A maddesi kapsamında "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen işlem yapmıştı.

Uludağ'ın avukatı Abbas Yalçın, savcılık sevkinde 217/A maddesinin de dosyaya eklendiğini ancak bu suçlama bakımından "somutlaştırma" eksikliğinin olduğunu belirtmişti.

Yalçın'a göre savcılığa, "Hangi paylaşım yanıltıcı? Hangi bilgi gerçek dışı" diye soruldu; ama hangi cümlenin 217/A kapsamına sokulduğuna dair netlik sağlanamadı.

Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.