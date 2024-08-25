Alışverişten dönüyorlardı: 4 kişilik aile kazada yok oldu

Yayınlanma: 25.08.2024 - 15:53

Güncelleme: 25.08.2024 - 15:54

Korkunç kaza, dün Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Devecipınar köyünde meydana geldi. Hakan Balkaya idaresindeki 38 KP 264 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 07 AFA 068 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunanlar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADILAR

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücülerden Hakan Balkaya ile aynı araçta bulunan eşi Fatma Balkaya ve kızları Lina Balkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü F.B. ile yolcu olarak bulunan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan baba Ramazan Balkaya ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYSERİ’DE TOPRAĞA VERİLDİLER

Balkaya ailesinin cenazeleri memleketleri Kayseri'nin Felahiye ilçesine getirildi. Kale Mahallesi’nde ölen 4 kişi için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Balkaya ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ramazan, Hakan, Fatma ve Lina Balkaya’nın cenazeleri, gözyaşları içinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GERİYE DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFI KALDI

Bu arada Balkaya ailesinin Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden alışverişten döndükleri öğrenildi. Aileden geriye, Hakan ve Fatma Balkaya çiftinin kızları Lina ile kızlarının doğum gününde çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak, “İlçemiz halkından Ramazan Balkaya, oğlu Hakan, gelini Fatma ve torunu Lina geçirmiş oldukları kaza nedeniyle vefat etmiştir. Çok acı, çok üzücü. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Geride kalanlara dayanma gücü versin inşallah” notunu düştü.