Yozgat'ta ormanlık alandaki yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünkü orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde jandarma ekipleri, İsaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili yürüttükleri soruşturmada, ateş yakan 2 çobanın yangına sebebiyet verdiğini belirledi.
Şüpheliler B.Y. (19) ve S.Y. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Dünkü yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Çekerek Belediyesi, çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri ile jandarmanın yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürülmüştü.
Ormanlık alanda çıkan yangın, hızla yayılarak yaklaşık 25-30 hektarlık bir alanı etkisi altına almıştı.
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