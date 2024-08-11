Yozgat'ta ormanlık alandaki yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünkü orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 14:30
Yozgat'ta ormanlık alandaki yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde jandarma ekipleri, İsaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili yürüttükleri soruşturmada, ateş yakan 2 çobanın yangına sebebiyet verdiğini belirledi.

Şüpheliler B.Y. (19) ve S.Y. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dünkü yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Çekerek Belediyesi, çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri ile jandarmanın yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Ormanlık alanda çıkan yangın, hızla yayılarak yaklaşık 25-30 hektarlık bir alanı etkisi altına almıştı. 


orman yangını haberleri Yozgat haberleri çekerek haberleri

İlgili Haberler

Orman yangınlarında gözler enerji dağıtım şirketlerinde

Orman yangınlarında gözler enerji dağıtım şirketlerinde
Gökhan Günaydın'dan Bakan Yumaklı'ya: Orman yangınlarına ilişkin Acil Eylem Planı hazırladınız mı?

Gökhan Günaydın'dan Bakan Yumaklı'ya: Orman yangınlarına ilişkin Acil Eylem Planı hazırladınız mı?
CHP'den orman yangınlarıyla mücadele toplantısı... CHP'li Zeybek: Yanlış bir tartışmayı çözememiş 20 yıllık bir iktidarla mücadele ediyoruz

CHP'den orman yangınlarıyla mücadele toplantısı... CHP'li Zeybek: Yanlış bir tartışmayı çözememiş 20 yıllık bir iktidarla mücadele ediyoruz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler