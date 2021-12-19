Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı
Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D., kontrol için getirildiği hastanede acil doktoru Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaraladı. Kaşı yarılan doktora 5 dikiş atıldı.
Olay, saat 00.00 sıralarında Didim Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında alkollü olarak tespit ettikleri sürücü Tahir D., Didim Devlet Hastanesine kontrole getirildi. Acil Servise getirilen Tahir D., Acil Serviste bir anda Didim Devlet Hastanesinde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa attı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle yatışan olayda aldığı darbe ile kaşı yarılan doktora 5 dikiş atıldı. Doktora saldıran şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SALDIRIYI KINADI
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün ise olaya tepki göstererek, "18 Aralık 2021 tarihinde saat 00.10 civarında Didim Devlet Hastanemiz Acil servisine kolluk kuvvetleri gözetiminde getirilen şüpheli tarafından, Acil Servis Hekimimiz Dr. Doğancan Kılıç saldırıya uğramıştır. Adli ve idari olarak gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Sürecin takibi her yönüyle bizzat müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hekimimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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