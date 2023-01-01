Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi

01 Ocak 2023 Pazar, 16:09

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda trafik denetimlerine takılan otomobil sürücüsü alkollü çıktı.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından sürücüye 4 bin 64 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine de el konuldu. Dakikalar içerisinde tekrardan trafik denetimine takılan sürücünün 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı. Yeni yıla 2 ceza yiyerek giren sürücü, “Yeni yıla iki ceza ile girdik. Aynı saatler içerisinde üst üste 2 ceza yedik. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.



