Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi
İzmir’de yılbaşı tedbirleri kapsamında trafik uygulaması yapan ekiplerin kontrolüne yakalanan sürücü alkollü çıktı. Aynı saat içerisinde 2. defa trafik denetimine takılan sürücünün 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Yeni yıla 2 ceza ile giren sürücüye idari para cezası uygulanırken ehliyetine de el konuldu.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda trafik denetimlerine takılan otomobil sürücüsü alkollü çıktı.
Bunun üzerine polis ekipleri tarafından sürücüye 4 bin 64 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine de el konuldu. Dakikalar içerisinde tekrardan trafik denetimine takılan sürücünün 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi.
Polis ekipleri tarafından sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı. Yeni yıla 2 ceza yiyerek giren sürücü, “Yeni yıla iki ceza ile girdik. Aynı saatler içerisinde üst üste 2 ceza yedik. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in Twitter hesabında hareketlilik
- Manisa'da kadın cinayeti! İki eşini daha öldürmüş
- Memur maaşı ve emekli aylığında son durum
- Yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
- Yargıdan imam Halil Konakcı kararı
- Yeni yıla 'zam'la girdik
- Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
- Göstericiler sokaklara indi otomobil yaktı
- 2022'nin en başarılı ismi belli oldu