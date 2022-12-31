Üzerinde '1 kilo uyuşturucuyla' yakalanan sürücü gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın yol kontrol noktasında durdurduğu otomobilde, üzerinde 1 kilo 102 gram kubar esrar ile yakalanan sürücü gözaltına alındı.

DHA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 15:13
Üzerinde '1 kilo uyuşturucuyla' yakalanan sürücü gözaltına alındı
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Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda, narkotik köpeği 'Efor' ile yol kontrol uygulaması yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü M.B.'nin üzerinde 1 kilo 102 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST KALDILAR

Öte yandan, ekiplerin gün boyu yaptığı uygulamalarda V.D.'den 5, S.K.'nin üzerinden 1, C.Ş.'den 2, S.M.'nin üzerinden 5 ve M.G.'den 2 gram olmak üzere toplam 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

5 şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 


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