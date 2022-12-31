Üzerinde '1 kilo uyuşturucuyla' yakalanan sürücü gözaltına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın yol kontrol noktasında durdurduğu otomobilde, üzerinde 1 kilo 102 gram kubar esrar ile yakalanan sürücü gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda, narkotik köpeği 'Efor' ile yol kontrol uygulaması yapıldı.
Şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü M.B.'nin üzerinde 1 kilo 102 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SERBEST KALDILAR
Öte yandan, ekiplerin gün boyu yaptığı uygulamalarda V.D.'den 5, S.K.'nin üzerinden 1, C.Ş.'den 2, S.M.'nin üzerinden 5 ve M.G.'den 2 gram olmak üzere toplam 15 gram kubar esrar ele geçirildi.
5 şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırının ardından MHP'de sessizlik!
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- Kurmaylarıyla seçim takvimini ele aldı
- Sinan Ateş kimdir? Sinan Ateş nasıl öldü?
- Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret!
- Kılıçdaroğlu'ndan öldürülen Ateş için açıklama
- İzmir'de inşaattaki vinç koptu
- Enes Ünal'ın takımı Getafe, Mallorca'yı iki golle geçti!
- Milyonluk ihaleleri böyle savundu!
- AKP'li Türel Ağyol hakkında yeni gelişme