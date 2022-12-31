Üzerinde '1 kilo uyuşturucuyla' yakalanan sürücü gözaltına alındı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 15:13

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda, narkotik köpeği 'Efor' ile yol kontrol uygulaması yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü M.B.'nin üzerinde 1 kilo 102 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST KALDILAR

Öte yandan, ekiplerin gün boyu yaptığı uygulamalarda V.D.'den 5, S.K.'nin üzerinden 1, C.Ş.'den 2, S.M.'nin üzerinden 5 ve M.G.'den 2 gram olmak üzere toplam 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

5 şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.