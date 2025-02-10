Alkollü sürücüden 'yok artık' dedirtecek yöntem: Ağzını çalkalayarak kurtulmaya çalıştı!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:59

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:59

Bursa’da alkol denetimi yapan polis ekipleri, ilginç bir olayla karşılaştı. Ayakta durmakta zorlanan bir sürücü, 6 kez ağzını çalkalamasına rağmen yapılan testte 1.48 promil alkollü çıktı. Sürücünün arkadaşları ise polis ekiplerinin işini yapmasına engel olmaya çalıştı.,

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde alkollü sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta ilginç anlar yaşandı.

Alkolmetreyi üflemek istemeyen sürücü, önce su içerek ve ağzını çalkalayarak alkol testinden kaçmaya çalıştı. Ancak 6 kez ağzını çalkalamasına rağmen test sonucunda 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bu sırada, alkollü sürücünün arkadaşları da polis ekiplerinin işini zorlaştırdı. Bir polis memurunun "İşimi yapmama engel oluyorsun" sözlerine, sürücünün arkadaşı "Ben mi engelledim? Biz sizi seviyoruz, ağlayacağım valla şimdi" diyerek ilginç bir tepki verdi.

"DAHA GENİŞ ARAÇ OLSUN!"

Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, arkadaşı da basın mensuplarına "Trafikte yakalananları mahkumlar gibi sıkışık sıkışık götürmeyin. Daha geniş arabalar olsun. İnsanlar rahat binsin, kendini mahkum gibi hissetmesin. Psikolojik korku yaşıyor insanlar ister istemez" dedi.

Gazetecinin "Arkadaşın mahkum gibi mi gitti?" sorusuna ise "Öyle gitti valla, ben de üzüldüm" cevabını verdi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.