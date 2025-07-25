Alman Yeşiller Partisi’nden Mehmet Murat Çalık’a destek: 'Tutukluluğunuzun ev hapsine dönüştürülmemesi bizim için kabul edilemez bir durumdur'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve sağlık durumu kötüye giden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tahliye edilmesine yönelik bekleyiş sürüyor.

Çalık’a son olarak bu sabah Adli Tıp kararı doğrultusunda İzmir Şehir Hastanesi'nde ikinci kemik iliği biyopsisi yapılırken AKP'nin kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da bugün Çalık’ın tedavi gördüğü hastaneye giderek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çalık’ın sonuçları beklenirken tutuklu başkana bir destek de Almanya’daki Yeşiller Partisi’nden geldi. Partinin Paderborn şehrindeki teşkilatından Sabine Kramm, Güven Erkurt ve Joe Menze imzasıyla Türkçe ve Almanca olarak yollanan mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık

Geçtiğimiz Libor Festivali’ni büyük bir memnuniyet ve sevinçle hatırlıyoruz. Paderborn’u ziyaretinizle, Beylikdüzü ile Paderborn arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiniz ve kalplerimizi bu dostluk için açtınız.

O zamanlar beklentimiz, Libori’de yeniden bir araya gelmek ve birlikte atılacak ilk büyük adımları kutlamak yönündeydi. Sizin yokluğunuz, festival sevincimize büyük bir eksiklik oluşturuyor. Sizi çok özlüyoruz.

Size olan derin desteğimizi ve size karşı hissettiğimiz güçlü birlik duygusunu içtenlikle ifade ediyoruz. Bu destek sarsılmaz bir şekilde devam etmekte ve tutukluluğunuzun sona erdirilerek itibarınızın tam anlamıyla iade edilmesini umut etmektedir. Bizim için bu durum, demokratik ve ilerici reform güçlerinin iktidardan uzak tutulmak istendiği bir kampanyanın parçasıdır. Demokrasi ve özgürlük ruhu engellenemez ve sonunda mutlaka üstün gelecektir. Burada sıkça söylenen bir atasözü vardır: Yumuşak su, sert taşı deler.

Sizin tutukluluğunuzun ev hapsine dönüştürülmemesi bizim için kabul edilemez bir durumdur. Mevcut şartlarda sağlığınızın ciddi şekilde etkilenebileceğini yönündeki kaygıları birçok kişiyle birlikte paylaşıyoruz.

Her ne kadar sizi aramızda görmeyi çok istesek de, Beylikdüzü’nün Libori Festivali’nde Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla’nın öncülüğünde ve Ekim ayındaki ziyaretten dostlarımızın katılımıyla olumlu bir şekilde temsil edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

Yeşil dostlarınız"

NE OLMUŞTU?

İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, geçmişte iki defa kanser atlatmıştı. Lösemi ve lenfoma geçiren Çalık, 23 Mart tarihinden bu yana kaldığı cezaevinde 21 kilo verdi.

Sağlık sorunları nedeni ile tahliye edilmesi yönünde çağrıların yapıldığı Çalık'ın hastane raporunda, yeniden kansere yakalanma eşiğinde olduğu tespit edildi ve tahliye edilmesi önerildi.

Ancak Adli Tıp Kurumu, hastanenin aksine bir değerlendirme yaptı.

Son olarak yeniden İzmir’de hastaneye yatırılan Çalık’tan, çok acılı ve ağrılı bir işlem olan kemik iliği örneğinin bir kez daha alınması kararlaştırıldı.