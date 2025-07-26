Almanya'da BİRTAT döner işçilerinin grevi sürüyor: 375 euro zam talep ediyorlar

Almanya’nın Stuttgart kenti yakaınlarında Murr kasabasındaki döner üreticilerinden BİRTAT’ta çalışan Gıda İşçileri Sendikası (NGG) üyesi işçileri, “asgari yaşam koşullarını karşılamayan” ücretlerle çalıştırıldıklarını belirterek, aylık 375 euro (17 bin 812 TL) zam, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı, sendikal hakların tanınması ve toplu sözleşme taleplerinde bulunuyor.

Bazı işçiler, 20 yıldır aynı tesiste çalıştıklarını ancak sendikaya üye olmalarının ardından “işyeri kapanır” tehdidiyle karşılaştıklarını ifade etti. İşveren temsilcilerinin sendikayı tanımadığı ve grevi kırmak için baskı yaptığı da öne sürülüyor.

Her sabah saat 06.00’da işyeri önünde toplanan işçiler, grev çadırlarında Türkçe, Kürtçe, Almanca, Romence ve Bulgarca şarkılar eşliğinde nöbet tutuyor. “İş çok, para yok” sloganıyla gerçekleşen yürüyüşlere işçilerin aileleri de katılıyor.

Halaylar ve davullarla bir halk sahnesine dönüşmüş durumda olan greve giden işçilerden Murat Bozkurt’un 3 yaşındaki oğlu Azad da greve destek vererek dayanışmanın maskotu oldu.

“Yıllardır bize insan gibi davranılmadı” diyen işçiler, haklar alınıncaya kadar üretime geri dönmeyeceklerini belirtti.

NGG Stuttgart Başkanı Magdalene Krüger, işverenin hâlâ masaya ciddi bir teklif getirmediğini belirterek, grevin farklı eylem biçimleriyle devam edeceğini duyurdu. Almanya Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) ve Alman Sendikalar Birliği de greve destek açıklamalarında bulundu.