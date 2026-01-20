Almanya’da Merdan Yanardağ için dayanışma buluşması: 'Gerçekler susturulamaz'

Almanya'nın Duisburg kenti, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci-yazar ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için düzenlenen anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yanardağ’ın Avrupa’daki dostları ve okurları, tutuklu gazeteciye destek vermek ve özgürlük talebini yükseltmek amacıyla bir araya gelecek.

KİTAPLAR ÖZGÜRLÜK İÇİN İMZALANACAK

Duisburg’da gerçekleştirilecek imza günü etkinliğinde, Merdan Yanardağ’ın kaleme aldığı eserler dayanışma amacıyla okurlarla buluşacak. Etkinlikte, Yanardağ’ın yazar eşi Sevim Kahraman Yanardağ ve yakın dostları, usta gazetecinin kitaplarını imzalayarak dayanışmayı büyütecek.

Özellikle Yanardağ'ın, 24 Ekim’de tutuklanmadan kısa bir süre önce tamamladığı ancak yayımlandığını göremediği son kitabı "İsyanın ve Felsefenin Diyalektiği" okurların ilgisine sunulacak.

SANATÇI DOSTLARI SAHNE ALACAK

Fikir Atölyesi Derneği, AWO Enternasyonal ve Köln Dayanışma Platformu tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu Müge Buket Erciyas üstlenecek. Sanatçı dostları İsmet Kılıç (Yola Türküler), Muzaffer Gürenç ve İsmail Türker de ezgileriyle dayanışma buluşmasına destek verecek.

85 gündür tutuklu bulunan Merdan Yanardağ için düzenlenecek olan bu anlamlı buluşma, sosyal kuruluş AWO’nun Hamborn’daki toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Tarih: 25 Ocak Pazar

Saat: 13.30

Adres: AWO OV Marxloh International, Duisburger Str. 241, 47166 Duisburg