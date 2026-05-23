Almanya’da tramvaylar çarpıştı: En az 27 yaralı

23.05.2026 17:36:00
Güncellenme:
İHA
Almanya'nın Düsseldorf kentinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu en az 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde yerel saatle 11.30 civarında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipler sevk edildi. Kazada 5’i ağır olmak üzere 27 kişinin yaralandığı belirtildi. Şehir merkezindeki tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Almanya #kaza #yaralı