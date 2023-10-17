Yayınlanma: 17.10.2023 - 14:27

Güncelleme: 17.10.2023 - 14:27

Almanya işçi açığını kapatabilmek için yasa tasarısı hazırlıyor. Yurt dışından 2 milyon kişiyi işe almanın kapısını aralayan yasa tasarısına göre işe girişte zorunlu tutulan 'dil şartı' da kaldırılabilecek. Peki, Almanya işçi alımı ne zaman başlayacak? Almanya işçi alımı için nereye başvurulur? Almanya işçi alımı başvuru şartları neler?

İşte Almanya'da aranan yeni meslekler ve başvuru şartları:

*Aşçı

*İnşaat işçisi

*Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

*Kaynakçı

*İnternet teknolojisi

*Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

*Gastronomi

*Eğitim

*Sağlık hizmetleri

*Çocuk yetiştiricileri

*IT teknisyenleri

*Metal ve ağır sanayi işçileri

*Gastronomi uzmanları

*Vasıflı işçiler

*İnşaat sektörü işçileri

*Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

*Teknik ve mekanik

Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı biliniyor. 18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708.108 TL) olarak biliniyor

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Ehliyet fotokopisi

*Adli Sicil Kaydı

*İkametgah Belgesi

*Diploma

*Sağlık Raporu

*Mesleki yeterlilik belgesi

*Nüfus kayıt örneği

*Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş

*İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü

*Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)

*6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf