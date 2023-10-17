Almanya işçi alımı ne zaman başlayacak? Almanya işçi alımı için nereye başvurulur? Almanya işçi alımı başvuru şartları neler?

İki milyon işçi alacak olan Almanya'da İçişleri Bakanlığı hazırladığı yeni yasa tasarısının detaylarını paylaştı. Peki, Almanya işçi alımı ne zaman başlayacak? Almanya işçi alımı için nereye başvurulur? Almanya işçi alımı başvuru şartları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 14:27
Almanya işçi alımı ne zaman başlayacak? Almanya işçi alımı için nereye başvurulur? Almanya işçi alımı başvuru şartları neler?
Abone Ol google-news

Almanya işçi açığını kapatabilmek için yasa tasarısı hazırlıyor. Yurt dışından 2 milyon kişiyi işe almanın kapısını aralayan yasa tasarısına göre işe girişte zorunlu tutulan 'dil şartı' da kaldırılabilecek. Peki, Almanya işçi alımı ne zaman başlayacak? Almanya işçi alımı için nereye başvurulur? Almanya işçi alımı başvuru şartları neler?

İşte Almanya'da aranan yeni meslekler ve başvuru şartları:

*Aşçı

*İnşaat işçisi

*Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

*Kaynakçı

*İnternet teknolojisi

*Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

*Gastronomi

*Eğitim

*Sağlık hizmetleri

*Çocuk yetiştiricileri

*IT teknisyenleri

*Metal ve ağır sanayi işçileri

*Gastronomi uzmanları

*Vasıflı işçiler

*İnşaat sektörü işçileri

*Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

*Teknik ve mekanik

Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı biliniyor. 18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708.108 TL) olarak biliniyor

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Ehliyet fotokopisi

*Adli Sicil Kaydı

*İkametgah Belgesi

*Diploma

*Sağlık Raporu

*Mesleki yeterlilik belgesi

*Nüfus kayıt örneği

*Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş

*İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü

*Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)

*6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf


Almanya işçi alımı işçi göçü

İlgili Haberler

YSK memur alımı başvurusu ne zaman yapılacak? YSK memur alımı başvurusu şartları neler? YSK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

YSK memur alımı başvurusu ne zaman yapılacak? YSK memur alımı başvurusu şartları neler? YSK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler