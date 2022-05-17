Almanya: Türkiye ile yoğun temas halinde olmalıyız

17 Mayıs 2022 Salı, 13:22

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ve Lüksemburg Savunma Bakanı François Bausch, Brüksel'deki AB savunma bakanları toplantısı öncesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundular.

Christine Lambrecht ve François Bausch, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik açıklamalarını değerlendirdiler.

Christine Lambrecht, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına onay vermesini beklediğini söyledi.

'TÜRKİYE İLE YOĞUN ŞEKİLDE TEMAS HALİNDE OLMALIYIZ'

Lambrecht, "Tüm kararlar oybirliği ile alınmalı ve Türkiye ile yoğun bir şekilde görüşmemiz önemlidir. Ama sonuçta bu, İsveç ve Finlandiya kadar güçlü iki ülke katıldığında NATO için bir gelişme ile ilgili ve Türkiye'nin de buna ikna olacağına inanıyorum" dedi.

François Bausch ise, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı olumsuz tutumunun değişeceğine inandığını söyledi.

Bausch, "İsveç ve Finlandiya'nın üye olmasını reddedersek bunu kimse anlayamaz, çünkü savundukları değerler NATO'nun içindedir ve dışında değildir. Önümüzdeki birkaç gün içinde işlerin iyi yönde ilerleyeceğine inanıyorum. Birliğimizi arttırdığı ve bizi daha güçlü kıldığı için Finlandiya ve İsveç, tüm üye devletlerden güçlü destek alacaklar. Bu AB için iyi bir haber" dedi.