Almanya'da çalınan ve Interpol tarafından aranan lüks otomobiller İstanbul'da bulundu

Interpol'ün aradığı 100 milyon lira değerindeki 6 lüks aracı sahte belgelerle İran ve Irak’ta satmayı planlayan 7 kişi İstanbul’da yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5’inin Fas asıllı olduğu bildirildi. Araçlar sahiplerine teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

Almanya'da çalınan ve Interpol tarafından aranan lüks otomobiller İstanbul'da bulundu
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DHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:00

Interpol'ün aradığı ve piyasa değeri 100 milyon lira olan 6 lüks araç, Türkiye üzerinden İran ve Irak'a kaçırılmak üzereyken İstanbul'da ele geçirildi. sayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, şüphelilerin izine otoparklarda ulaşıldı. Yakalanan 7 kişiden 5’inin Fas asıllı olduğu öğrenilirken, araçlar sahiplerine teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

Şüphelilerden biri yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli, ifadesinde, otomobilleri Almanya'dan getirmeleri için hırsızlık şebekesinin kendilerini bin euro karşılığında tuttuğunu söyledi.


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