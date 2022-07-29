Almanya'dan Ege adaları açıklaması: Yunan toprağıdır, sorgulanamaz
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ege Denizi'nde yer alan adaların 'Yunan toprağı' olduğunu iddia etti.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Yunanistan ve Türkiye turu kapsamında Atina'ya gerçekleştirdiği ziyarette Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
Baerbock'un, Dendias ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Nikos Dendias, Almanya'nın, Türkiye'ye denizaltı ihraç etmesini "güç dengesini değiştirdiği" iddiası nedeniyle eleştirdi.
Dendias, Türkiye'nin, Almanya'dan sipariş ettiği denizaltılara dikkat çekerek, "Bu denizaltılar güç dengesini değiştirme riski taşıyor" dedi.
Dendias, Yunanistan'ın da aynı denizaltılara sahip olduğunu, ancak komşularını "tehdit etmediğini ve revizyonist bir güç olmadığını" ileri sürdü.
Dendias ayrıca, Türkiye'nin, "Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini, egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve Kıbrıs'ı yasadışı olarak işgal ettiğini" öne sürdü.
'EGE ADALARI YUNAN TOPRAĞIDIR'
Annalena Baerbock ise Ege adalarının "Yunan toprağı" olduğunu iddia ederek, "Ege adaları Yunan toprağıdır ve kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yok" diye konuştu.
Baerbock, ülkesinin, Atina yönetimi ile dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, "Berlin hükümeti, Yunanistan ile dayanışma içinde olduğumuza dair hiçbir şüpheye yer vermeyecektir" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK
Annalena Baerbock'un Atina ziyaretini sonlandırmasının ardından Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Alman basınına göre Baerbock, Ankara'ya gelmeden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul'da görüşecek.
Video Haberler
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
- Düğün alışverişi dönüşü feci kaza!
- Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumunda yeni gelişme
- Olta balıkçısı 'yer kavgasında' öldürüldü
- 'İktidar tasarrufu yetişkin hasta bezinde buldu'
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Alevler otele sıçradı!