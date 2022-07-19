Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğunun resmi aracının kundaklanması üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 20:14
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Abone Ol google-news

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18-19 Temmuz 2022 gecesi Başkonsolosluk resmi aracının kundaklanması, yangın ve patlama sırasında çevredeki başka araçların da hasar görmesi nedeniyle Schulz, Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Görüşmede, Schluz'a, son aylarda Almanya’da bulunan Türk temsilciliklerine yönelik gerçekleşen muhtelif saldırılara da atıfla, Stuttgart Başkonsolosluğuna yönelik saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasının, diplomatik teamüller uyarınca zararın tazmin edilmesinin ve uluslararası sözleşmelerin Türk temsilcilikleri ve çıkarları için öngördüğü himaye ve güvenliğin eksiksiz sağlanmasının beklendiği hatırlatıldı.

 


Almanya Ankara türkiye
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler