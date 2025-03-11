Yayınlanma: 11.03.2025 - 16:53

Güncelleme: 11.03.2025 - 16:53

ALO 170, Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren bir danışma ve şikâyet hattıdır. Peki, ALO 170 nedir? ALO 170 ne işe yarar?

ALO 170 HANGİ KONULARDA HİZMET VERİR?

ALO 170, birçok farklı konuda vatandaşlara destek sunar:

SGK İşlemleri: Emeklilik sorgulama, prim gün sayısı öğrenme, sigorta giriş-çıkış bilgileri.

İş Hukuku: İşten çıkarılma, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, mobbing şikâyetleri.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların iş güvenliği ve sağlığıyla ilgili ihbar ve şikâyetleri.

İŞKUR Hizmetleri: İş başvuruları, işsizlik maaşı sorgulama, kurs ve eğitim programları.

Engelli Hakları: Engelli bireylerin çalışma hakları ve devlet destekleri.

Çalışma İzinleri: Yabancı uyrukluların çalışma izinleriyle ilgili işlemler.

ALO 170 NASIL KULLANILIR?

ALO 170 hattı 7/24 hizmet vermektedir ve herhangi bir telefondan doğrudan aranabilir. Ayrıca, www.alo170.gov.tr adresi üzerinden de online destek alınabilir.

ALO 170 ÜCRETLİ Mİ?

ALO 170, sabit hatlardan ve cep telefonlarından yapılan aramalarda standart telefon tarifesi üzerinden ücretlendirilir.