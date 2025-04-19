Alparslan Türkeş anmasına saldırı davasında karar: 12 kişiye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Yayınlanma: 19.04.2025 - 17:46

Güncelleme: 19.04.2025 - 17:46

Alparslan Türkeş Vakfı tarafından Ankara’da düzenlenen MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü anmasına yapılan saldırıya ilişkin davada aralarında dönemin MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’un da yer aldığı 12 sanığın her biri için 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, 5 kişinin ''cezasını ertelerken'' kalanlar için ''hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına'' karar verdi.

Alparslan Türkeş Vakfı tarafından Ankara’da düzenlenen MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü anmasına yapılan saldırıya ilişkin davada karar çıktı.

12 SANIĞA CEZA

MHP eski Genel Başkan Yardımcıları Muhittin Çolak ve Şevket Bülent Yahnici ile MHP eski Milletvekili Ali Uzunırmak’ın konuşmacı olarak katıldığı 2021 yılında düzenlenen anmada, etkinliği yaptırmak istemeyen yaklaşık 50 kişilik grup Yenimahalle Belediyesi’ne ait salonda olay çıkarmıştı. Saldırı sonrası açılan davada karar duruşması 14 Nisan Pazartesi günü Ankara 88. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Aralarında dönemin MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’un da yer aldığı 12 sanığın her biri için 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, 7 sanık için ''hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına'' ve 5 sanık için ''cezanın ertelenmesine'' karar verdi.