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Alparslan Türkeş’in AKP’li oğlundan MHP lideri Bahçeli’ye ‘Öcalan’ tepkisi: 'Babamın kabri başında asla ağza alınamaz'

Alparslan Türkeş’in AKP’li oğlundan MHP lideri Bahçeli’ye ‘Öcalan’ tepkisi: 'Babamın kabri başında asla ağza alınamaz'

9.06.2025 18:44:00
Güncellenme:
ANKARA/Cumhuriyet
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Alparslan Türkeş’in AKP’li oğlundan MHP lideri Bahçeli’ye ‘Öcalan’ tepkisi: 'Babamın kabri başında asla ağza alınamaz'

MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in AKP’den milletvekili olan oğlu Tuğrul Türkeş, babasının gömütü başında MHP lideri Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı “kurucu önder” ifadelerine tepki gösterdi. Türkeş, Abdullah Öcalan’ın Türk yargısı tarafından kesinleşmiş “terörist” geçmişi bulunduğunu hatırlatarak, bu ifadenin her yerde telaffuz edilebileceğini ancak tek bir yerde asla ağza alınmaması gerektiğini (Alparslan Türkeş’in gömütü başında) ifade etti.

MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu, eski MHP’li, AKP Ankara milletvekili Tuğrul Türkeş, bayram nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik “kişiye özel bayram mesajıdır” notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkeş, yaptığı paylaşımla Bahçeli’ye hem teşekkür etti hem de dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Bahçeli’nin her bayram MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in gömütünü ziyaret etmesini “büyük bir kadirşinaslık” olarak niteleyen Türkeş, “Cenab-ı Allah kendisinden razı olsun” dedi. Ancak Türkeş, Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde babası Türkeş’in gömütü başında kullandığı “kurucu önder abdullah Öcalan” ifadesini de eleştirdi.

Bu tür bir ifadenin kamuoyunda yanlış algılara yol açabileceğini belirten Türkeş, “Bu ifade her yerde söylenebilir ama tek bir yerde asla telaffuz edilmemelidir: Babamın kabri başı” ifadelerini kullandı.

Türkeş, “Bahse konu kişinin (Abdullah Öcalan) Türk yargısı tarafından kesinleşmiş ‘terörist’ geçmişini ibra etmeye yönelik algılar yaratacağı noktasında, bu ifadenin kullanılmasının uygun olmadığını vicdani ve tarihe karşı sorumluluğum neticesinde açıkça beyan etme zarureti hasıl olmuştur” diye konuştu.

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