İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alpaslan Yüce istifa etti. Alpaslan Yüce'nin hayatı ve siyasi kariyeri yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Alpaslan Yüce kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alpaslan Yüce neden istifa etti?

ALPASLAN YÜCE KİMDİR?

Alpaslan Yüce, doktorasını 2005–2010 yılları arasında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Akademik kariyerine 2006 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde yardımcı doçent olarak başlayan Yüce, üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında görev yaptı. 2015 yılında aynı üniversitede doçentlik unvanını alan Yüce, alanındaki çalışmalarıyla akademik camiada tanınan isimlerden biri haline geldi.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta iken, görevinden istifa ederek, İYİ Parti Kars Milletvekili adayı olan Prof. Dr. Alpaslan Yüce, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi seçildi.

ALPASLAN YÜCE NEDEN İSTİFA ETTİ?

İYİ Partiden istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Alpaslan Yüce, "Zaman içinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne dair uzun vadeli ve bütüncül bir program geliştirme gayretimizin, yer yer kısa vadeli ve tepkisel yaklaşımların gölgesinde kaldığını gözlemledim. Bu nedenle İYİ Partide sürdürdüğüm Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.