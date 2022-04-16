Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi
Kocaeli’nin Derince ilçesinde, alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Elektrik kablolarının zarar görmesi nedeniyle çıkan ufak çaplı yangın da kısa sürede söndürüldü.
Olay, Çınarlı Mahallesi Türkmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSU ekiplerinin alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Elektrik kablolarının zarar görmesi ile de ufak çaplı yangın meydana geldi. İhbarla olay yerine itfaiye, gaz ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, doğalgazı keserek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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