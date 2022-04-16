16 Nisan 2022 Cumartesi, 12:27

Olay, Çınarlı Mahallesi Türkmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSU ekiplerinin alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Elektrik kablolarının zarar görmesi ile de ufak çaplı yangın meydana geldi. İhbarla olay yerine itfaiye, gaz ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, doğalgazı keserek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.





Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.



