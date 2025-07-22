Altan Öymen’e son veda: Teşvikiye’den uğurlanacak

Gazetemiz yazarı, 5. CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı Altan Öymen, bugün İstanbul Teşvikiye’de son yolculuğuna uğurlanıyor.

19 Temmuz’da hayatını kaybeden Öymen için dün TBMM’de ve CHP Genel Merkezi’nde tören düzenlenmişti.

Bugün ise Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenecek cenaze töreniyle, Öymen, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

TÜRKİYE’NİN HAFIZASIYDI...

Altan Öymen, basın ve siyaset dünyasının simge isimlerinden biriydi. 1950 yılında Ulus gazetesinde başlayan gazetecilik yolculuğuna Cumhuriyet, Milliyet, Radikal, Akşam, Tercüman ve Günaydın gibi yayın organlarında devam etti. Uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı, yöneticilik görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Gazetesi’nde de yazar olarak kalem oynatan Öymen, Türkiye’nin siyasal tarihine dair hafızayı diri tutan yazılarıyla okuyucularına rehberlik etti.

GAZETECİLİKTEN SİYASETE, TÜRKİYE'NİN TANIĞI

1932 yılında İstanbul’da doğan Altan Öymen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1960’lı yıllarda Almanya’da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşeliği yaptı. Siyasete, gazeteciliği bırakmadan, 1950 yılında CHP’ye üye olarak atıldı.

1977 yılında CHP’den Ankara milletvekili seçildi ve Bülent Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev aldı. Türkiye’nin kültürel diplomasi ve turizm politikalarında iz bırakan çalışmalara imza attı.