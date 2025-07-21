Altan Öymen'in cenaze töreninde kızı Aslı Öymen gözyaşlarını tutamadı: 'Babamın sevildiğini biliyordum ama...'

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 93 yaşında hayatını eski CHP Genel Başkanı ve gazetemiz yazarı Altan Öymen için CHP Genel Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

"EN ZOR GÜNLERİMİN İÇİNDEYİM"

Törende konuşma yapan Altan Öymen’in kızı Aslı Öymen, "Bu, hayatımın en zor konuşması olacak. En zor günlerimin içindeyim, ailecek öyleyiz. Babamı kaybettik" dedi.

Bir konuşma hazırlayamadığını ve hazırlıksız olduğunu belirten Aslı Öymen, şunları söyledi:

"Babam, gazeteci olması sebebiyle ve çok çalışkan biri olması sebebiyle bütün toplantılara her konuşma yapacağı zaman mutlaka hazırlık yapardı, araştırma yapardı, yazardı, çizerdi. Bana da mutlaka bunu yapmamı söylerdi. Ben de gayret mutlaka yapardım tabii. Öğüdü, yerine getirmeye çalışırdım fakat bugün öyle olamadı maalesef. Onun için tam olarak ben teşekkür etmek istiyorum bu büyük aileye her şeyden önce.

Bir ailenin mensubuyuz var olduğumuzdan beri Öymen ailesi olarak. Bu, büyük aile, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin bir mensubu olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Türkiye ve basın dünyası, Altan ağabeyini kaybetti ve tabi Cumhuriyet Halk Partisi de öyle. Biz de babacağımızı kaybettik, kardeşimle, torunlarıyla."

"BABAMIN SEVİLDİĞİNİ BİLİYORDUM AMA..."

"Türkiye'de ne kadar öncü konuşan adamların hepsi çok çok kıymetli onun üstüne ben bir şey ekleyemem. Ama bizim evde de babam aynı şekilde. Bize hep öncülük etti, hep yol gösterdi. Hepimize öğüt verdi. Çocuklarını, torunlarını çok sevdi. Annem çok sevdi. Sevgi dolu bir insandı. Bu demokrasiye bağlılığı sadece dışarıda yapılması gereken ya da dışarıda gerçekleşmesi gereken bir şey değildi; evde de öyleydi. Çok demokratik bir ortamda büyüdük. Çok şükür. Çok içselleştirmişti. İşte öyle büyüdüm.

Babamın sevildiğini biliyordum ama inanın bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Nereye baksam, çıkan yazılar, partide gösterilen teveccüh... Gerçekten bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gurur ve şeref duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum ailem adına."