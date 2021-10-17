Altı kişi zehirlendi: Valilik'ten 'ıspanak yemeyin' çağrısında bulundu

17 Ekim 2021 Pazar, 13:13

Giresun’da dün akşam saatlerinde 6 kişi zehirlenme belirtileri üzerine hastanelere başvurdu. Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırılanların yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Giresun Valiliği zehirlenmenin güzelavrat otu bitkisinden kaynaklanabileceği şüphesiyle halktan, market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini istedi. Ispanakların satıldığı market ise yaptığı açıklamada vatandaşların kendilerinden alınan ıspanakları iade edebileceklerini belirtti.

VALİLİK: ISPANAK YEMEYİN

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Giresun Eğitim Araştırma Hastanemiz ve Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet hastanemize başvuran ve şikayet olarak intoksikasyon (zehirlenme) bulguları bulunan toplam 6 vatandaşımızın yapılan ayrıntılı anamnez ve muayenesi sonucu aynı işletmede çalıştıkları ve atropin zehirlenmesi benzeri bulgularla hastaneye başvurdukları belirlenmiştir. Takip ve tedavilerine acil olarak başlanan vatandaşlarımızın nasıl zehirlendikleri ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatılmış olup tedavileri yoğun bakımda devam etmektedir. Yemek kaynaklı bir zehirlenme olması ihtimali dahilinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte analizlerimiz devam etmektedir. 'Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden' son günlerde 'market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini' siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz."