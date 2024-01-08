Altı yaşındaki çocuğa okulda şiddet ve taciz iddiası: İddianame hazırlandı

Antalya’da birinci sınıfa giden bir çocuğun öğrenciler ve bir veli tarafından taciz edildiği iddialarına ilişkin gündeme getirdiğimiz haberin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Şüpheli hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı” suçlarından dava açıldı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 08.01.2024 - 03:00
Altı yaşındaki çocuğa okulda şiddet ve taciz iddiası: İddianame hazırlandı
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yer alan Hasan-Fatma Çavlı İlkokulu’nda birinci sınıfa giden bir çocuğun öğrenciler ve bir veli tarafından taciz edildiği iddia edilmişti. Anne M.A., A.D. isimli veli hakkında suç duyurusunda bulunmuş, olay hakkında soruşturma açılmıştı. Cumhuriyet’in olayı gündeme getirmesinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı” suçlarından açılan davanın ilk duruşması 22 Şubat tarihinde görülecek.

İddianamede çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanınca düzenlenen rapor da yer aldı. Raporda mağdur çocuğa ilişkin “zihinsel ve ruhsal değerlendirildiğinde beyanlarına itibar edilmesine engel oluşturabilecek psikiyatrik bir hastalığının olmadığı ve beyanlarına itibar edilebilir olduğu, yönlendirmeye açık olduğu kanaatine varılmış” ifadeleri yer aldı. 

İddianamede şu ifadeler yer aldı: “Şüphelinin 1. sınıfa giden çocuğu ile ilgilenmek üzere sürekli okula gelerek teneffüslerde mağduru bisküvi alıp ikna etmek suretiyle kolundan tutarak cinsel amaçlı olarak kişi hürriyetini kısıtlamak suretiyle mağdurun ifadesinde anlatıldığı biçimden birden fazla cinsel istismarda bulunduğu göz önüne alınarak sevk maddeleri gereğince cezalandırılması talep edildi.”


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