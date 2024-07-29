Altın madenine karşı toplanan 12 bin imza küfelerle taşındı: ‘Ruhsatı iptal et’

Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:35

Güncelleme: 29.07.2024 - 17:35

Kaz Dağları’nın bileşenlerinden İvrindi’de CVK Madencilik’in hukuki süreç devam ederken altın madeni projesiyle ilgili çalışmaları sürüyor. En az 16 köyü etkileyeceği belirtilen projeye karşı ise yurttaşların mücadelesi devam ediyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Türkmen Dağı Çevre Platformu’nun önceliğinde bugün Ali Hamdi Bey Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Burada yapılan açıklamada, “Valilik sesimizi duy, ruhsatı iptal et” dendi.

Açıklamada, “Projenin büyük bir bölümü ormanlık alandadır. Ayrıca, proje alanı içerisinde yerleşim yerleri, tarım alanları ve meralar da bulunmaktadır. Altın madenciliği, zaten su fakiri olan ülkemizde susuzluğa, kuraklığa, iklim değişikliğinin daha da artmasına yol açmaktadır. Kârı şirketlere, zararı, riski ise yoksul halka olmaktadır. Bizler, ölmek, hastalanmak, yoksullaşmak, köylerimizi terk etmek istemiyoruz. Bizler İliç gibi olmak istemiyoruz. Köylerimizi terk etmek, tarım alanlarımızı, ormanlarımızı, su varlıklarımızı kaybetmek istemiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın ardından köylülerin ve yaşam savuncularının yürttüğü mücadeleyle birlikte toplanan 12 bin imzalı dilekçe küfelerle taşınarak Balıkesir Valiliği’ne teslim edildi.