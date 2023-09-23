Altın Portakal'da 'Kanun Hükmü' belgeseline sansür!
60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan 'Kanun Hükmü' filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla festival programından çıkarıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’nde, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden alınan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ belgeseli, yarışma seçkisinden çıkarıldı.
"BELGESEL SİNEMAYA DARBE"
Filminin programdan son anda çıkarılmasına tepki gösteren yönetmen Nejla Demirci, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"Belgeselimiz henüz yapım aşamasındayken yapımı yasaklanmış ve bu sebeple yargıya başvurmuştuk. Nihayetinde AYM eserimi ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve tarafıma tazminat ödenmesine karar verildi.
Sinema faaliyetini topluma aktarmak için yola çıkmış bir festivalin 60’ıncı yılında doğru olmayan ve dahi doğru olsa bile kendisini ilgilendirmeyen bir yargı süreci işten ayrılma işleminin hukuka aykırılığıyla ilgilidir. Belgeselin konusu ise sivil direniş ve mücadele örneğidir. Mahkeme üzerinde belgesel filmin hiçbir baskı etkinliği yokken KHK ile öğretmeni işten çıkaran yönetimin fiili baskısı vardır. Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır, mahkemeyi etkileme potansiyeli mevcut iktidarda fazlasıyla vardır, filmler sadece toplumu bilgilendirme amaçlıdır.
Bu yaşanan hukuksuzluk, açık seçik sansürün muhatabı sanat özgürlüğünden yararlanması gereken Türkiye toplumudur. Hukuk, demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir. Bu yaşanan belgesel sinemaya bir darbedir. Bunun sorumlusu Antalya Altın Portakal Film Festivali’dir."
Kamuoyuna Duyuru!!!— Nejla Demirci (@NejlaDemirci1) September 22, 2023
Bugün Belgesel Sinemaya yapılan darbeye karşı Basın Açıklamamızdır.#KanunHükmündeSansür#BelgeselSinemayaDarbe pic.twitter.com/ZFyhfUFcXI
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