Sinema dünyasının gözü Antalya'da: 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali proje seçimleri açıklandı!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:09

Güncelleme: 11.09.2023 - 12:34

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesindeki Antalya Film Forum'un proje seçimleri açıklandı. Festival, Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching ve Dizi/Kısa Dizi Pitching platformlarında yer alacak projelerle sinema dünyasının dikkatini çekmeye hazırlanıyor.

UZUN METRAJ KURMACA PITCHING PLATFORMU'NDA 8 PROJE YARIŞACAK

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda yarışacak sekiz projeyi değerlendiren seçici kurul, genç yeteneklerin ve deneyimli isimlerin işbirliğiyle sinemaseverlere etkileyici hikayeler sunmaya hazırlanıyor. Platformda yarışacak projeler ve yönetmenleri şunlar:

Deli Kan (Yönetmen: Ahmet Emre Tanyıldız, Yapımcı: Kerem Altuğ)

Haw (Yönetmen: Özcan Alper, Yapımcılar: Kanat Doğramacı, Soner Alper)

İsimsiz Eserler Mezarlığı (Yönetmen: Melik Kuru, Yapımcı: Hilal Şenel)

Kambur (Yönetmen: Ahu Öztürk, Yapımcı: Nazlı Pınar Aydın)

Mardin'in En Güzel Kızı (Yönetmen: Ali Kemal Güven, Yapımcı: Seda Özkaraca)

Onu Ellerinden Tanıdım (Yönetmen: Ömer Çapoğlu, Yapımcı: Nadir Öperli, İrem Akbal)

Principe (Yönetmen: Paolo Ferrante, Yapımcılar: Alican Acar, Canberk Emre İpek)

Teslimiyetin Tarihi (Yönetmen: Tilbe Cana İnan, Yapımcı: Aycan Aluçlu)

Bu platformda, ana jüri tarafından belirlenecek iki projeye her biri 50 bin lira değerinde ödül verilecek. Ayrıca aynı platformda bir projeye "Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü", bir projeye de Filmarka ekipman desteği sağlanacak.

SÜMER TILMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU'NDA 3 PROJE

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na başvuran projeler, Türk sinemasının geleceği için büyük bir önem taşıyor. Bu platformda yarışacak projeler ve yönetmenleri şu şekilde:

Böbreği Ağrıyan Kötü Bir Adam (Yönetmen: Kayhan Başoğlu, Senaristler: Kayhan Başoğlu, Farid Hasanov, Yapımcı: Levent Özel)

Eigengrau (Yönetmen, Senarist ve Yapımcı: Ahmet Küçükkayalı)

Erken Uyumayalım (Yönetmen ve Senarist: Aytaç Uzun, Yapımcı: Onur Akkız)

Bu projeler, Türk sinemasına önemli katkılar sunacak ve izleyicileri etkileyici hikayelerle buluşturacak. Ana jüri tarafından değerlendirilecek projelerden biri, 200 bin lira değerindeki ödülün sahibi olacak ve aynı zamanda "Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü"nü kazanacak.

DIZI/KISA DİZİ PITCHING PLATFORMU'NDA 5 PROJE

Antalya Film Forum'un Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ise Türkiye'nin dizi sektöründeki potansiyelini ve yaratıcı gücünü sergileme fırsatı sunuyor. Bu platformda yer alacak projeler şunlar:

Azize ve Adsız (Yaratıcılar: Erdal Rahmi Hanay, Nejat Cihan Yurdaün, Yönetmen: Erdal Rahmi Hanay, Yapımcılar: Ousama Rawi, Dalya Sulaiman)

Bohem Kediler (yaratıcılar: Sinan Yusufoğlu, Mahmut Fazıl Çoşkun, yönetmen: Mahmut Fazıl Çoşkun, yapımcılar: Sinan Yusufoğlu, Mahmut Fazıl Çoşkun)

Faili Meşhur (yaratıcı: Ozan Sertdemir, yapımcı: Burak Varlık)

Hayat Kadını (yaratıcılar: Yusuf Emirdar, Uğur Karaman, yapımcı: Oğuzhan Akalın)

Örümcek (yaratıcılar: Doğuş Algün, Kayra Babalık, yönetmen: Doğuş Algün, yapımcı: Burak Kaplan)

Bu platformun ana ödülü Netflix tarafından üstleniliyor. 150 bin lira değerindeki ana ödül, Grow Creative desteğiyle verilecek. Aynı zamanda bir projeye, dizi yazarlığı alanında kariyerini geliştirmek isteyen yaratıcıları içerik geliştirme aşamasında uygulamalı eğitimlerle desteklemeyi hedefleyen "Netflix Series-Lab Programı Katılım Ödülü" verilecek.