Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki, memura hem şiddet uyguladı, hem disiplin soruşturması açtı

Belediye işçilerine şiddet uyguladığı görüntülerle gündeme gelen Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki’nin, makam odasına çağırdığı belediye memuru Muhammed Sadık Erdoğan’ı başkan yardımcılarıyla birlikte darbettiği iddia edilmişti. Uğradığı şiddetin ardından sosyal medya hesabından şiddete uğradığına yönelik görüntüleri paylaşan Erdoğan, AKP’li başkan Tiryaki ve kurmayları hakkında şikayetçi olmuştu. Dava süreci devam ederken, konuya ilişkin ilginç bir gelişme yaşandı. AKP’li başkan Tiryaki, dövdüğü memur hakkında bir de disiplin soruşturması başlattı.

AMİRİNİN İTİBARINI ZEDELEMİŞ!

Edinilen bilgiye göre, 28 Mayıs 2025 tarihinde alınan başkanlık oluruyla Erdoğan hakkında disiplin soruşturması açıldı. Soruşturmanın gerekçesi ise, “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bağdaşmayacak devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, amirine itaatsizlik ve saygısızlık yapmak, amiri hakkında mesai arkadaşları ile dedikodu yapmak, amirin itibarını zedeleyecek şekilde beyanlarda bulunmak, üstlerine karşı saygısızlık yapmak, belediye çalışanları hakkında iftira ve yalan bilgiler yaymak, yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, farklı zaman ve yerlerde kamu hizmetini ve düzenini bozan eylemlerde bulunmak” ifadeleriyle belirtildi. 11 Haziran’da tarafına iletilen bilgilendirmeyle birlikte Erdoğan’dan 7 gün içerisinde kendisini savunması istendi.

‘'DOSYADA İLERLEME SAĞLAYAMIYORUM’'

Muhammed Sadık Erdoğan’ın avukatı Orhan Gür, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Müvekkilimin Veysel Tiryaki tarafından makam odasında darp edilmesi ve müvekkilimin elinden zorla telefonunun alınmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ayrıntılı dilekçe verdim. Bu dilekçede olayın yağma suçu olduğunu ve tüm şüphelilerin yağma suçundan soruşturulmasını talep ettim. Ayrıca kimliği belli olmayan yüzü maskeli iki kişinin kimliğini bizzat biz teslim ettik. Ancak bu dosyada herhangi bir ilerleme sağlayamıyorum. Tiryaki’ye ilişkin bir hukuki işlem başlatamıyorum. Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olmama rağmen bunlar hakkında Ankara Adliyesi’nde bir işlem yapılmamasını kabul etmiyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir an önce harekete geçmesini istiyorum” dedi.

AVUKAT İSYAN ETTİ

Erdoğan’a yönelik açılan disiplin soruşturmasına ilişkin de konuşan Gür, “Makam odasında müvekkilimi darp eden, yağma suçu işleyen kişiye karşı Ankara Adliyesi’nde hiçbir işlem yapılmazken kişinin oturduğu makamdan müvekkilim hakkında disiplin soruşturması başlatabilmesi doğru değildir. Ben bir avukat olarak bu belediye başkanı hakkında bir işlem yapamıyorum. Lütfen bana yardımcı olun” ifadelerini kullandı.