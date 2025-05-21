Altındağ Belediyesi işçileri 66 gündür grev çadırında

Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki’nin sendikalı oldukları için işten attığı işçilerin hakkını aramak için kurduğu grev çadırı, 66 gündür belediye önünde duruyor. İşçiler grev çadırında nöbet tutmaya devam ederken, seslerinin Meclis’te de duyulmasını istiyor. Tiryaki’nin işten attığı işçilerden biri olan Mehmet Arabacı, konuya ilişkin işçilerin derdini Cumhuriyet’e anlattı. Arabacı, “Biz artık milletvekillerimizin de bize destek vermesini istiyoruz. AKP’li, İYİ Partili, CHP’li olsun vekillerimizin de bizi ziyaret ederek destek vermesini bekliyoruz. Sadece bize değil, Diyarbakır, Beşiktaş, Çiğli gibi diğer belediyelerde hakkını arayan işçilere de destek verilmesini bekliyoruz artık” dedi.

'‘EFKAN ÂLÂ’DAN TORPİLLİ Mİ?’'

Başkan Tiryaki’nin şiddet görüntülerinin sık sık kamuoyunda gündem olduğunu söyleyen Arabacı, “Bu konuyu milletvekillerimizin Meclis’e getirmesini, konunun Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) iletilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız neden bekliyor? Efkan Âlâ’nın (AKP Genel Başkanvekili) arkadaşı diyorlar. Acaba Efkan Âlâ’dan mı torpilli Veysel bey? Adam dövdürmeler, çadır basmalar, Türk bayrağını tekmelemeler… Tüm dünya duydu, tüm Türkiye duydu, sesimizi bir tek Meclis’te duyuramadık” ifadelerini kullandı.