Altındağ Belediyesi'nde işçiler, AKP'li başkana karşı haklarını arıyor

Yayınlanma: 19.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2025 - 04:00

Tiryaki’nin tutumlarına tepki gösteren Hizmet-İş Sendikası’na bağlı işçiler, “Ekmeğime uzanan eller kırılsın” diye haykırdı.

AKP’li eski Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın işçiye yüzde 30’luk zam yapacağını söylemesine karşın uygulamayan Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki, işçilerin 52 gün olan ikramiyesini de 36 güne düşürdü. Yıllık zammı ise toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamamasına karşın inisiyatif alarak yüzde 10 olarak belirleyen Tiryaki, işçilerin yan haklarını da zayıflattı.

Söz konusu kararlara karşı çıkan iktidara yakın Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikalı işçiler, 27 Şubat’ta grev yapma kararı aldı. Grev kararının ardından Tiryaki, sendikalı işçileri istifaya zorladı. İlk olarak 9 işçiyi atan Tiryaki, sonradan bu sayıyı 25’e yükseltti. Sendikadan istifa etmemekte ısrar eden işçilerin maaşlarında kesinti yapan Tiryaki, belediye meclisinde yaptığı konuşmalara göre geri adım atmama konusunda ısrarcı bir görüntü çizdi.

‘BİLGİ VEREN KOVULDU’

İşçiler adına basın açıklamasını, Hak-İş/ Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy yaptı. Ersoy, “105 TL olan yemek ücreti de 80 TL’ye düşürüldü, yol ve eğitim ücretleri bordrodan çıkarıldı, sendika olarak bu uygulamaları kabul etmeyince üyelerimiz baskı ve tehditle sendikamızdan istifa ettirilmeye başlandı” diyerek süreci özetledi.

Grev sürecinde belediye yetkililerinden herhangi bir karşılık alamadıklarını vurgulayan Ersoy, “Anayasal hak olan sendikaya üye olma hürriyeti engellendi” diye konuştu. Ersoy, müfettişlere söz konusu olaylara ilişkin bilgi veren işçinin de işten atıldığını belirtti.