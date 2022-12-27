Altınordu 99 yaşında
İzmir’in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu, kuruluşunun 99'uncu yıldönümünü Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında geçirerek yeni yaşını buruk kutladı.
Altınordu, 99 yaşında... 26 Aralık 1923'te kurulup tarihindeki ilk müze açılışını dün 99 yaşına basarken gerçekleştiren kırmızı-lacivertliler, açılıştan sonra ligde evinde Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak taraftarına çifte sevinç yaşatma fırsatını kaçırdı.
TFF 1. Lig’in ilk yarısında oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 11 yenilgi alarak 13 puanla 18'inci sırada devre arasına giren İzmir temsilcisi, yeni yıl öncesi puan tablosundaki yeriyle kuruluş yıldönümünü buruk kulatdı.
ÜNAL UMUTLU KONUŞTU
Ufuk Karaman’ın ardından Altınordu’nun başına geçen ve ilk maçına çıkan teknik direktör Gökhan Ünal umutlu konuşurken, oyuncuların özgüven eksiğini ortadan kaldırmak için kolları sıvadıklarını dile getirdi. Genç teknik adam, küme düşme düşüncelerinin asla olmadığını, kırmızı-lacivertli takımı üst sıralara taşıyacaklarını vurguladı.
Ara transfer döneminde kadroya takviye yapacaklarını belirten teknik patron Ünal, bu konuda çalışmalara başladıklarını söyledi.
Ligde son 9 maçında 8 yenilgi, 1 beraberlik alan Altınordu, son 9 sezonda ilk kez ilk yarıyı düşme hattında bitirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- Erdoğan'ın müjdesi yine 'gaz' çıktı
- Bakanlık şirketleri açıkladı
- MR taramasında cinsel ilişkinin etkileri gözlemlendi
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- 'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü
- İçişleri Bakan Yardımcısı hakkında çarpıcı iddia
- İstanbul’da toplu taşımaya zam