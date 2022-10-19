Altınordu, Sapanca’yı 5 golle geçti!
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sapanca Gençlikspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
TFF 1. Lig’de oldukça kötü bir sezon geçiren Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Sapanca Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Gökberk’in 38’deki golüyle 1-0 önde kapatan Mavi Şimşekler, ikinci yarıda farka koştu.
Altınordu'nun golleri 52’de Muzaffer, 64’de Gökberk, 66'da Muzaffer, 68’de de Yusuf’tan geldi.
STAT: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kenan Özcan, Hasan Erdoğan
ALTINORDU: Serhat - Furkan Metin (Dk. 61 Hasan Berat), Yusuf Yalçın, Alperen, Yusuf Can (Dk. 46 Mustafa), Mehmet, Yusuf Talga (Dk. 74 Emircan), Muzaffer, Sami (Dk. 61 Furkan Yöntem), Emre (Dk. 27 Abdullah), Gökberk
SAPANCA GENÇLİKSPOR: Oğuzhan - Eren, Mehmet, İsa (Dk. 70 Doğukan), Ali, Muhammed Egemen, Bozan (Dk. 63 Berkay), İsmail Hasan (Dk. 63 Vedat), Muhammed Emin (Dk. 46 Habib), Hakan (Dk. 54 Talha), Berat
GOLLER: Dk. 38 ve Dk. 64 Gökberk, Dk. 52 ve Dk. 66 Muzaffer, Dk. 68 Yusuf Talga (Altınordu)
SARI KARTLAR: Alperen (Altınordu), Ali, Mehmet (Sapanca)
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