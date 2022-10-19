Altınordu, Sapanca’yı 5 golle geçti!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:36

TFF 1. Lig’de oldukça kötü bir sezon geçiren Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Sapanca Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Gökberk’in 38’deki golüyle 1-0 önde kapatan Mavi Şimşekler, ikinci yarıda farka koştu.

Altınordu'nun golleri 52’de Muzaffer, 64’de Gökberk, 66'da Muzaffer, 68’de de Yusuf’tan geldi.

STAT: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kenan Özcan, Hasan Erdoğan

ALTINORDU: Serhat - Furkan Metin (Dk. 61 Hasan Berat), Yusuf Yalçın, Alperen, Yusuf Can (Dk. 46 Mustafa), Mehmet, Yusuf Talga (Dk. 74 Emircan), Muzaffer, Sami (Dk. 61 Furkan Yöntem), Emre (Dk. 27 Abdullah), Gökberk

SAPANCA GENÇLİKSPOR: Oğuzhan - Eren, Mehmet, İsa (Dk. 70 Doğukan), Ali, Muhammed Egemen, Bozan (Dk. 63 Berkay), İsmail Hasan (Dk. 63 Vedat), Muhammed Emin (Dk. 46 Habib), Hakan (Dk. 54 Talha), Berat

GOLLER: Dk. 38 ve Dk. 64 Gökberk, Dk. 52 ve Dk. 66 Muzaffer, Dk. 68 Yusuf Talga (Altınordu)

SARI KARTLAR: Alperen (Altınordu), Ali, Mehmet (Sapanca)